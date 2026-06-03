Эксперт объяснил, как мошенники находят повод для контакта с жертвой Доцент Щербаченко: повод для общения мошенники подстраивают под возраст жертвы

Москва3 июн Вести.Базовые уловки мошенников схожи, однако повод для общения и стиль разговора злоумышленники подстраивают под возраст жертвы. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с RT.

Эксперт указал, что с детьми и подростками в возрасте от 9 до 17 лет мошенники беседуют об онлайн-играх и соцсетях. Преступники представляются стримерами или администраторами проектов, после чего предлагают "призы" и требуют данные банковских карт родителей, коды из смс-сообщений или доступ к телефону.

Используют и запугивание: придумывают "уголовные дела" или "угрозы семье". Распространены и псевдоподработки, которые часто оказываются вовлечением в незаконные операции сказал он

Молодым людям возрастом 18-25 лет мошенники предлагают вакансии, подработки и инвестиции.

Требуют "активационный платеж", оплату обучения или покупку товара "для старта". Часто встречаются фейки про "взлом "Госуслуг" и "оформление кредита". На сайтах знакомств выманивание денег маскируется под просьбы оплатить билеты, подарки или доставку уточнил Щербаченко

По словам эксперта, с гражданами в возрасте от 26 до 40 лет злоумышленники в основном разговаривают об "инвестициях с гарантией", а также о фрилансе с высокой зарплатой и торговых платформах.

Часто применяются звонки от "ЦБ" или "Росфинмониторинга": сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги "на резервный счет". Много обманов связано с маркетплейсами и вредоносными ссылками под видом доставки или акций добавил он

При контакте с людьми в возрасте 45-60 лет мошенники зачастую выдают себя за сотрудников государственных или финансовых структур, сообщая о "финансировании терроризма" или "блокировке счетов", после чего убеждают перевести или передать курьерам деньги.

Звонки от "ЖКХ", "налоговой" или "оператора" используются для получения кодов и доступа к аккаунтам сказал эксперт

Для граждан старше 60 лет основную угрозу представляют многоходовые схемы, при которых преступники якобы взламывают сервисы и звонят из банка или службы безопасности, а также схема "родственник в беде".

Опасны и "проверки" от якобы сотрудников ЖЭКа или почты: коды, подписи, доступ в квартиру. Нередко пожилых людей вовлекают в роль курьеров подытожил Щербаченко

Ранее УБК МВД России предупредило, что мошенники адаптируют схему обмана с "заменой домофона".