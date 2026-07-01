Эксперт предупредил о мошеннических схемах с инвестициями в интернете Доцент Щербаченко: мошенники начали предлагать фейковые инвестиции в интернете

Москва1 июл Вести.В интернете начала распространяться мошенническая схема с инвестициями через фейковые программы. Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

В беседе с NEWS.ru эксперт рассказал, что злоумышленники в социальных сетях делают потенциальным жертвам "выгодное предложение" с простыми и понятными условиями.

Жертва скачивает приложение, пополняет баланс, покупает "ценные" бумаги, акции и ждет их взлета. Сначала предложат вложить небольшую сумму и пообещают, что она удвоится, а то и утроится. "Торговля" пойдет хорошо, и даже могут перевести определенную "прибыль" с биржи. Однако фейковый рост лишь побудит вложить больше денег, после чего человек останется в значительном минусе добавил Щербаченко

Он посоветовал не устанавливать незнакомые приложения для "легкого заработка", а также покупать ценные бумаги только через лицензированные брокерские компании.

Ранее россиян предупредили, что мошенники в сезон летних отпусков отправляют сообщения от имени авиакомпаний и платформ по продаже билетов, а также размещают фейковые объявления об аренде жилья, чтобы похитить средства и персональные данные жертв.