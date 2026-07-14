Москва14 июлВести.Злоумышленники разработали новую схему обмана при аренде квартир. Об этом в интервью RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Он пояснил, что мошенники создают фейковое объявление о сдаче квартиры, используя найденные в интернете фото. После чего требуют у потенциальной жертвы предоплату за жилье.
Не соглашайтесь на бронирование без личного осмотра квартиры и проверки документов. Если вас торопят с оплатой – это может быть мошенничествопредупредил Щербаченко
Также эксперт рекомендовал включить во всех важных сервисах двухфакторную аутентификацию и никогда не вводить коды из SMS или push-уведомлений на незнакомых сайтах.
По cловам Щербаченко, подозрительные сайты всегда стоит проверять по открытым whois-сервисам.