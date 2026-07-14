Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с арендой квартир Мошенники придумали новую схему обмана при аренде квартир

Москва14 июл Вести.Злоумышленники разработали новую схему обмана при аренде квартир. Об этом в интервью RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он пояснил, что мошенники создают фейковое объявление о сдаче квартиры, используя найденные в интернете фото. После чего требуют у потенциальной жертвы предоплату за жилье.

Не соглашайтесь на бронирование без личного осмотра квартиры и проверки документов. Если вас торопят с оплатой – это может быть мошенничество предупредил Щербаченко

Также эксперт рекомендовал включить во всех важных сервисах двухфакторную аутентификацию и никогда не вводить коды из SMS или push-уведомлений на незнакомых сайтах.

По cловам Щербаченко, подозрительные сайты всегда стоит проверять по открытым whois-сервисам.