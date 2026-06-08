Эксперт Двилянский рассказал о новой схеме обмана туристов через чат-боты Эксперт Двилянский предупредил о фейковых чат-ботах сервисов бронирования жилья

Москва8 июн Вести.Мошенники начали активно использовать поддельные чат-боты в мессенджерах, выдавая их за службы поддержки популярных сервисов бронирования жилья. Об этом RT рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

По словам эксперта, злоумышленники копируют логотипы, стиль общения и оформление официальных сервисов. Схема часто строится на использовании данных о реальном бронировании пользователя. Получив такую информацию, мошенники связываются с клиентом от имени службы поддержки или владельца жилья и сообщают о якобы возникших проблемах с оплатой.

Далее пользователю предлагают перейти по ссылке для подтверждения брони, возврата средств или получения более выгодных условий. Ссылка ведет на поддельный сайт, визуально практически не отличимый от настоящего сервиса бронирования.

Как отметил Двилянский, главным признаком мошенничества является просьба сообщить полные данные банковской карты, включая CVV-код, либо код подтверждения из СМС. Также насторожить должны сообщения с требованием срочно выполнить действия, недавно созданные аккаунты, ошибки в тексте и неофициальный стиль общения.

Если вас просят "подтвердить бронь" или "вернуть переплату" и для этого ввести данные карты – это верный признак того, что вы имеете дело с мошенниками сказал Двилянский

Для защиты от подобных схем эксперт рекомендует проверять контакты службы поддержки только через официальный сайт или приложение сервиса, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не передавать третьим лицам данные карты и коды подтверждения из СМС.