Эксперт Щербаченко предупредил о новой схеме мошенников с "раздолжнителями" Эксперт Щербаченко: аферисты маскируются под фирмы по списанию долгов

Москва7 июл Вести.Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал о новой мошеннической схеме, которая набирает обороты в Сети. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

По словам эксперта, аферисты маскируются под фирмы, занимающиеся списанием долгов. Они убеждают россиян перестать платить банку и вместо этого переводить деньги "помощникам" – якобы за сопровождение процедуры банкротства, например, по 15 тысяч рублей в месяц.

В сети появилась новая мошенническая схема: под видом спокойной жизни без долгов на доверчивых гражданах зарабатывают "раздолжнители", они убеждают перестать платить банку и деньги нести им, например, по 15 тысяч рублей в месяц за "сопровождение банкротства" цитирует Петра Щербаченко РИА Новости

При этом злоумышленники активно используют манипуляцию и социальную инженерию, чтобы склонить граждан переписать на них квартиры и машины, якобы для сохранения имущества.

В дальнейшем, когда просрочки растут, мошенники могут предложить оформить новый кредит для расплаты с ними. В итоге у жертв появляются проблемы с законом, а долги перед банками остаются.

Щербаченко рекомендовал не доверять посредникам и при возникновении финансовых трудностей обращаться напрямую в банк с просьбой о кредитных каникулах или реструктуризации.