Юрист Хаминский: заемщикам во избежание переплат надо читать кредитные договоры

Россиянам назвали способ избежать переплат по кредитному договору Юрист Хаминский: заемщикам во избежание переплат надо читать кредитные договоры

Москва5 мая Вести.Почти половина россиян из числа тех, кто оформляет кредиты онлайн, не читают предлагаемые договоры, что позволяет банкам навязывать страховки и платные услуги, рассказал юрист Александр Хаминский.

Один из способов избежать подобных уловок он назвал в разговоре с агентством "Прайм".

Перед подписанием кредитного договора необходимо внимательно проверить полную стоимость кредита и наличие дополнительных услуг: страховок, sms-информирования, "пакетов сервиса". Убедитесь, что они не подключены автоматически пояснил эксперт

Если услуги все же были навязаны, Хаминский рекомендовал обратиться в банк с заявлением об отказе и возврате средств, поскольку действует период охлаждения.

В случае отказа кредитной организации исполнить требование заемщик вправе направить жалобу в Банк России или в Роспотребнадзор.

С сентября 2025 года заранее проставленная отметка о согласии на оказание дополнительных услуг в онлайн-формах рассматривается в качестве нарушения.

В конце апреля Верховный суд России признал ничтожным кредитный договор, заключенный мошенниками, которым до этого удалось взломать аккаунт клиента в мобильном приложении банка.