В Госдуме рассказали о новых схемах обмана с использованием имени ЦБ

Как не стать жертвой мошенников с поддельными сайтами ЦБ: совет депутата В Госдуме рассказали о новых схемах обмана с использованием имени ЦБ

Москва9 авг Вести.В России зафиксирована новая волна активности мошенников, создающих поддельные сайты, которые имитируют официальный ресурс Банка России. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

Злоумышленники вновь активно создают поддельные сайты, визуально имитирующие официальные ресурсы Банка России​​​. Используя фирменную символику, схожий дизайн и убедительные формулировки, они пытаются создать у пользователей ощущение, что взаимодействие происходит с государственным регулятором предупреждает Немкин

Злоумышленники используют символику регулятора, чтобы убедить граждан в том, что на их имя якобы оформлены незаконные кредиты. Для их "аннулирования" жертвам предлагают срочно взять новые займы в банках и перевести полученные средства на "безопасные счета", которые на самом деле принадлежат мошенникам.

Парламентарий напомнил, что Центробанк никогда не работает с физлицами через подобные сайты и не дает рекомендаций по оформлению кредитов. При любых подозрениях Немкин призвал самостоятельно обращаться в свой банк по официальным номерам телефонов.