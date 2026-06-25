В Роскачестве призвали россиян не игнорировать сообщения об одобренных кредитах Эксперт Поздняков призвал не игнорировать сообщения об одобренных кредитах

Москва25 июн Вести.Входящее сообщение об "одобренном кредите" может оказаться попыткой мошенничества, эту информацию лучше не игнорировать, но не переходить по ссылкам, а связаться с банком или микрофинансовой организацией. Об этом сообщил RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Эксперт подчеркнул, что само по себе такое сообщение не означает, что на человека оформили заем, однако осторожность проявить стоит.

В первую очередь не нужно переходить по ссылкам, перезванивать по номерам из сообщения и сообщать какие-либо коды, паспортные данные или данные карты. Такие сообщения могут быть как рекламной рассылкой, так и попыткой мошенничества объяснил Поздняков

По словам специалиста, стоит проверить, действительно ли от лица человека подана заявка на кредит. Чтобы это сделать, нужно связаться с банком или микрофинансовой организацией, от которой пришло сообщение, но номер необходимо взять на официальном сайте организации или посетить ближайшее отделение лично.

Необходимо сообщить оператору, что вы не подавали заявку и получили сообщение об одобрении кредита, и попросить проверить, оформлен ли на ваше имя какой‑либо кредитный договор или заявка посоветовал эксперт

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками ФНС и требуя исправить несуществующую ошибку в налоговой декларации.