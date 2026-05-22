ЦБ опубликовал алгоритм действий для жертв кредитных мошенников ЦБ опубликовал алгоритм действий для пострадавших от кредитных мошенников

Москва22 мая Вести.Банк России опубликовал рекомендации для россиян, пострадавших от кредитных мошенников. Регулятор напомнил, что при оформлении займа с действующим самозапретом микрофинансовая организация не имеет права требовать возврата долга.

В ЦБ пояснили, что гражданин может обратиться в МФО или бюро кредитных историй с требованием аннулировать сведения о договоре займа. Это возможно, если в момент оформления кредита действовал самозапрет либо организация не проверила информацию через БКИ.

По закону, если МФО заключила договор при наличии действующего самозапрета либо не запросила сведения о нем в бюро кредитных историй, она не вправе требовать от вас исполнения обязательств говорится в сообщении в Telegram-канале ЦБ

Если же самозапрет установлен не был, пострадавшим рекомендовано обратиться в МФО и правоохранительные органы, а также направить обращениев Центробанк.

Регулятор советует при возбуждении уголовного дела потребовать от МФО прекратить взыскание долга, начисление процентов и передачу задолженности третьим лицам, приложив документы из полиции. В случае отказа в возбуждении уголовного дела россиянам рекомендовано обращаться в суд с требованием признать договор займа недействительным.