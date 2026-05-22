Москва22 маяВести.Банк России опубликовал рекомендации для россиян, пострадавших от кредитных мошенников. Регулятор напомнил, что при оформлении займа с действующим самозапретом микрофинансовая организация не имеет права требовать возврата долга.
В ЦБ пояснили, что гражданин может обратиться в МФО или бюро кредитных историй с требованием аннулировать сведения о договоре займа. Это возможно, если в момент оформления кредита действовал самозапрет либо организация не проверила информацию через БКИ.
По закону, если МФО заключила договор при наличии действующего самозапрета либо не запросила сведения о нем в бюро кредитных историй, она не вправе требовать от вас исполнения обязательствговорится в сообщении в Telegram-канале ЦБ
Если же самозапрет установлен не был, пострадавшим рекомендовано обратиться в МФО и правоохранительные органы, а также направить обращениев Центробанк.
Регулятор советует при возбуждении уголовного дела потребовать от МФО прекратить взыскание долга, начисление процентов и передачу задолженности третьим лицам, приложив документы из полиции. В случае отказа в возбуждении уголовного дела россиянам рекомендовано обращаться в суд с требованием признать договор займа недействительным.