Москва29 мая Вести.Мошеннические кол-центры продолжают применять поддельные сайты, внешне копирующие официальные государственные ресурсы. Как сообщили в официальном Telegram-канале УБК МВД России, один из таких сервисов имитирует сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу.

С помощью подобных ресурсов злоумышленники убеждают граждан в том, что им действительно звонит сотрудник государственной организации. Во время разговора мошенник сообщает "личный номер сотрудника", после чего на экране отображаются вымышленные должность, подразделение и контактные данные.

Таким образом мошенники создают иллюзию подлинности звонка и пытаются вызвать доверие у потенциальной жертвы. Эксперты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать персональные данные и проверять информацию только через официальные сайты ведомств.