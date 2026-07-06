Москва6 июл Вести.Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, нацеленную прежде всего на пенсионеров: они подменяют номера, давят психологически и представляются сотрудниками банков или Центробанка. Об этом RT сообщил депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Злоумышленники уже не ограничиваются единичным звонком, а выстраивают целую цепочку психологического воздействия отметил он

По словам парламентария, схема начинается с телефонного звонка: гражданам сообщают о якобы готовящемся изъятии вкладов в рамках "нового указа". Под предлогом срочной защиты сбережений мошенники убеждают людей закрывать долгосрочные депозиты и переводить деньги на так называемые защищенные транзитные счета.

Из-за стресса жертвы идут в банковские отделения, снимают наличные, теряют накопленные проценты и сталкиваются с комиссиями за досрочное расторжение вкладов. После этого деньги через банкоматы переводятся на счета подставных лиц.

Немкин также напомнил, что банки никогда не предлагают клиентам переводить средства на "безопасные счета".

По словам депутата, главная цель мошенников – вывести человека из состояния рационального принятия решений. Для этого они создают ощущение срочности и угрозы. В подобных ситуациях, подчеркнул Немкин, правильнее всего сразу прервать разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру.

Кроме того, парламентарий предупредил, что мошенники используют многоступенчатые переводы, чтобы усложнить отслеживание средств и обойти банковские лимиты. Поэтому, по его словам, особенно важно не совершать никаких финансовых операций под давлением третьих лиц.

Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о новом способе мошенничества: злоумышленники обманывают жертв под видом сотрудников управляющих компаний. Так, аферисты рассылают сообщения, в которых уведомляют граждан о якобы возврате переплаты за отопление.