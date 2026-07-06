МВД: аферисты рассылают жертвам сообщения о возврате средств за отопление

Мошенники рассылают фальшивые сообщения о возврате за отопление МВД: аферисты рассылают жертвам сообщения о возврате средств за отопление

Москва6 июл Вести.Злоумышленники обманывают жертв под видом сотрудников управляющих компаний. Об этом предупредили в официальном канале в мессенджере MAX в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Отмечается, что аферисты рассылают сообщения, в которых уведомляют граждан о якобы возврате переплаты за отопление.

Злоумышленники, маскируясь под управляющие компании, рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление говорится в сообщении

Они также указывают сумму, которую якобы хотят вернуть. Для возврата они требуют перейти по ссылке.

В ведомстве напомнили, что в реальных организациях возврат происходит иным способом, вводить свои данные на сомнительных сайтах не требуется. Информацию о перерасчетах нужно проверять через "Госуслуги Дом".