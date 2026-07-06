Москва6 июлВести.Злоумышленники обманывают жертв под видом сотрудников управляющих компаний. Об этом предупредили в официальном канале в мессенджере MAX в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Отмечается, что аферисты рассылают сообщения, в которых уведомляют граждан о якобы возврате переплаты за отопление.
Злоумышленники, маскируясь под управляющие компании, рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отоплениеговорится в сообщении
Они также указывают сумму, которую якобы хотят вернуть. Для возврата они требуют перейти по ссылке.
В ведомстве напомнили, что в реальных организациях возврат происходит иным способом, вводить свои данные на сомнительных сайтах не требуется. Информацию о перерасчетах нужно проверять через "Госуслуги Дом".