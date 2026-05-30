Москва30 мая Вести.Мошенники используют отключение горячей воды как предлог для начала разговора или даже личного визита к жертвам. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ведомство предупреждает, что существуют две схемы "развода". По одной из них аферисты рассылают сообщения якобы от коммунальных служб и просят "уточнить сроки отключения". В таких письмах есть ссылки, которые ведут на фишинговые сайты. Через них злоумышленники могут украсть данные карт и личную информацию людей.

Еще один сценарий – аферисты приходят домой, представляются сотрудниками ЖКХ и под предлогом "обязательной замены оборудования" просят внести оплату наличными или перевести деньги пишет МВД

В ведомстве напомнили, что все официальные уведомления об отключении воды можно увидеть на "Госуслугах" или в личном кабинете на сайте управляющей компании. Все платежи, которые требуют совершить "срочно" и тем более "только наличными" – повод усомниться.