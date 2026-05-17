Москва17 мая Вести.Мошенники стали использовать плановые отключения горячей воды для обмана россиян, рассказал ТАСС сенатор Артем Шейкин.

Он описал схему: от имени УК или городского сервиса ЖКХ гражданам предлагают проверить график отключения по адресу. Для этого пользователя переводят на поддельный сайт, визуально похожий на официальный, где предлагают ввести свои персональные данные, а также логин и пароль к "Госуслугам". В ряде случаев пользователям предлагают скачать "документ с графиком" или же "новое приложение ЖКХ", внутри которых находится вредоносное ПО.

Шейкин отметил, что мошенники в целом быстро адаптируются к бытовым ситуациям, актуальным для россиян. Главная же опасность схемы в том, что фишинговые страницы становятся все больше похожи на настоящее, поскольку мошенники "грамотно подходят к их оформлению", подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что главная защита от мошенников – цифровая гигиена: графики отключения следует проверять через официальные сайты города или УК, самостоятельно открыв их в браузере, а по ссылкам из сообщений переходить не надо, даже если они выглядят убедительно.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты в мае рассмотрят новые комплексные меры против кибермошенников.