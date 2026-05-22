Эксперты раскрыли, как мошенники обманывают россиян на кондиционерах

Москва22 мая Вести.Злоумышленники используют разные схемы, связанные с быстрой установкой кондиционеров, чтобы обмануть россиян, столкнувшихся с жарой, сообщает газета "Известия".

Ведущий инженер-аналитик Аналитического центра кибербезопасности компании "Газинформсервис" Максим Федосенко отметил, что человек, изнывающий от зноя, становится удачной мишенью для мошенников, которые обещают сделать все быстро и со скидкой.

Главный интерес мошенников заключается в высоком сезонном спросе на кондиционеры и следующих из этого длинных очередях на установку, состоящих из тех, кто начал срочно решать вопрос жары в момент, когда она застала их врасплох приводят "Известия" слова Федосенко

Ведущий эксперт по сетевым угрозам и web-разработчик компании "Код безопасности" Константин Горбунов пояснил, что тему кондиционеров также используют аферисты, которые создают фейковые сайты с акциями для сбора данных пользователей.

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что злоумышленники начали взламывать банковские карты с помощью фейковых розыгрышей билетов, а также под видом приглашений на мероприятия.