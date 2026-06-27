Россиян предупредили о мошенниках, просящих перезвонить МВД предупредило россиян о ловушке с обратным звонком

Москва27 июн Вести.Мошенники начали использовать новую уловку в схеме с якобы заменой домофона. Теперь они просят потенциальную жертву самостоятельно перезвонить на "горячую линию". Об этом говорится в материалах МВД России, сообщает ТАСС.

Сначала человеку звонит неизвестный, представляющийся сотрудником управляющей компании. Он сообщает о необходимости заменить домофон и предлагает связаться с работниками по номеру "горячей линии".

После разговора с лжесотрудником, которому жертва сообщает свои данные, ей начинают звонить уже якобы представители силовых структур. Под видом правоохранителей мошенники утверждают, что деньги человека находятся под угрозой, а его самого подозревают в финансировании ВСУ.

Дальше схема развивается по привычному сценарию: жертве предлагают перевести средства на так называемый безопасный счет, чтобы их сохранить. В МВД предупредили, что после выполнения этих указаний человек теряет деньги.