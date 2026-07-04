Мошенники начали рассылать сообщения о нарушении режима тишины с опасной ссылкой Юрист Соловьев раскрыл мошенническую схему о нарушении режима тишины

Москва4 июл Вести.В России появился новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство, он связан с сообщением о нарушении режима тишины. Об этом рассказал РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.

По его словам, схема рассчитана на любопытство потенциальной жертвы, желание узнать, что случилось в доме, а также на стремление человека доказать свою непричастность к инциденту.

Выявлен новый способ мошенничества. В мессенджере человеку приходит сообщение, что по адресу его проживания зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Просьба ознакомиться и дать пояснения. Далее идет ссылка сказал Соловьев

Он отметил, что при переходе по ссылке срабатывает традиционный мошеннический механизм с последующими звонками от "правоохранительных" органов, вовлечением в вербовки и совершение тяжких преступлений.

Юрист напомнил, что переходить по ссылке и вступать в разговоры с незнакомыми людьми нельзя, это может привести к необратимым последствиям.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать новую уловку в схеме с якобы заменой домофона. Теперь они просят потенциальную жертву самостоятельно перезвонить на "горячую линию".