В МВД рассказали о новой схеме мошенников с видеозаписями от соседей

Мошенники начали присылать вредоносные файлы от имени соседей В МВД рассказали о новой схеме мошенников с видеозаписями от соседей

Москва3 авг Вести.Мошенники начали присылать россиянам вредоносные файлы от имени соседей. О новой схеме сообщает УБК МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, жертве приходит сообщение от человека, который представляется соседом. Он говорит, что у подъезда или квартиры уже несколько дней ходит подозрительный незнакомец, и предлагает посмотреть "снятое соседями видео" или "видеозапись с камеры" с незваным гостем.

На самом деле вместо обычного видео пользователю отправляют вредоносный файл. После его открытия на устройство может установиться программа, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным, аккаунтам в мессенджерах, а в некоторых случаях — к банковским приложениям говорится в публикации

В МВД предупредили, что аферисты все чаще используют бытовые ситуации, чтобы вызвать у жертвы доверие и желание открыть вредоносный файл. Чтобы не попасться на уловки мошенников, следует проверять любую неожиданную информацию, прежде чем выполнять какие-либо действия.