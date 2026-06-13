Обман россиян через сайты знакомств стал еще более агрессивным В интернете участились случаи мошенничества через сайты знакомств

Москва13 июн Вести.Обман россиян мошенниками через сайты знакомств стал более частым и агрессивным. Об этом Ленинградская Киберполиция сообщила в Telegram-канале.

В ведомстве предупредили, что классическую схему обмана немного изменили.

В сети снова активизировались мошенники, которые охотятся на людей через сайты знакомств и мессенджеры. Схема старая, но сейчас ее стали использовать намного чаще и агрессивнее говорится в сообщении

Аферисты создают женские профили на сайте знакомств. Начиная общение с ними, жертва сначала видит убедительную картинку: реальные фото, нормальные диалоги, интерес. Через время собеседница говорит, что разрабатывает свое приложение, и просит его "протестировать", или предлагает "удобный и безопасный способ обмениваться фото и видео", например через специальное приложение.

После этого человек получает ссылку на скачивание "приложения", на "защищенный мессенджер" или на "сервис для обмена файлами". Под каким бы предлогом ни была прислана ссылка, она приводит к установке вредоносного ПО, которое позволяет мошенникам получить доступ к соцсетям и мессенджерам, читать переписку, рассылать сообщения от имени жертвы и видеть ее личные данные.