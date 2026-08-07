Как мошенники обманывают в переписке под видом друзей Киберполиция рассказала о схеме аферистов под видом друзей

Москва7 авг Вести.Вам может написать "друг", но это будет мошенник, предупреждает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.

Киберполицейские отметили, что схема – не новая, но в этом году она стала гораздо убедительнее.

Например, объяснили правоохранители, вам написал друг, родственник или коллега со своего настоящего аккаунта.

Переписка выглядит естественно – мошенники используют уже существующую историю сообщений, потому что аккаунт действительно взломан говорится в публикации

Вскоре, уже через несколько сообщений, появляется просьба одолжить денег, оплатить штраф, проголосовать за что-то и так далее.

После перевода денег или ввода данных на таком сайте можно потерять и деньги, и доступ к своим аккаунтам, предупредили в полиции.

Там напомнили о необходимости быть предельно бдительными. При подозрении, что знакомого взломали, связаться с ним лично, не открывать подозрительные ссылки, включить двухфакторную аутентификацию в важных сервисах и никому не сообщать коды из СМС и коды подтверждения входа.