Москва24 июн Вести."Романтические" схемы обмана мошенников остаются одним из эффективных инструментов аферистов, сообщает Telegram-канал УБК МВД.

Одиночество и потенциальная потребность жертвы в эмоциональной поддержке снижает бдительность и позволяет аферистам без труда втереться в доверие. Ситуацию усугубляют стыд и страх признать обман. Многие продолжают верить собеседнику или скрывают произошедшее от близких.

Так, в публикации рассказывается о 19-летнем парне из Омской области, который познакомился с девушкой в сети и стал жертвой обмана. Спустя два дня знакомства онлайн-подруга отправила ему ссылку якобы на сайт Госуслуг. После чего молодой человек увидел на экране предупреждение, что его персональные данные в течение суток будут отправлены на почту жителя Украины. После этого напуганный юноша связался с мнимой техподдержкой Единого портала, где его предупредили о попытке хищения накоплений. Далее жертву мошенников передали в руки несуществующих правоохранителей, которые, в свою очередь, предложили передать документы.

Приехав на указанный адрес, молодому человеку отдали пакет, в котором находилось 470 тысяч рублей. Спустя некоторое время его вместе с деньгами задержали полицейские сказано в сообщении

В МВД попросили не доверять незнакомцам в сети и всегда проверять информацию через независимые источники.