В МВД рассказали, как обезопасить себя от шантажа и мошенничества В МВД посоветовали минимизировать объем личной информации в открытом доступе

Москва14 июн Вести.В МВД России назвали лучший способ снизить риск шантажа и мошенничества. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, чтобы не наткнуться на обман, лучше всего минимизировать объем личной информации в интернете. Лучше всего удалить из открытого доступа адреса, номера телефонов и данные родственников.

Что нужно сделать уже сейчас: минимизировать объем персональной информации в открытом доступе; удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны, данные родственников; отказаться от публикации фотографий с геометками и деталями маршрутов цитирует Киберполицию агентство

В МВД также призвали внимательно относиться к вопросам цифровой гигиены и настройкам приватности аккаунта.

Чтобы избежать фишинга в мессенджерах, ведомство советуют всегда проверять, кто отправил сообщение, так как злоумышленники часто создают аккаунты, внешне похожие на официальные страницы служб поддержки, банков и маркетплейсов.