Москва25 апрВести.Дистанционные мошенники для обмана россиян стали использовать схемы с предлогом активации самозапрета на кредит, следует из документов МВД РФ, с которыми ознакомилось ТАСС.
По информации правоохранителей, жертве поступает СМС о якобы получении незаконного доступа к личному кабинету на портале "Госуслуги". Человек сразу же звонит в службу "техподдержки", который мошенники указывают. Там подтверждается якобы факт взлома, поэтому звонящего перенаправляют к "специалисту Центробанка".
Псевдофинансист выясняет информацию о накоплениях жертвы, запугивает заявками на большие займы и предлагает обновить пароль на "Госуслугах" и активировать самозапрет на получение кредитовотмечается в сообщении
После перевода для сохранности сбережений на "особые банковские счета" жертва теряет свои накопления.