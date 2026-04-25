Мошенники стали похищать деньги под предлогом активации самозапрета на кредит

В МВД рассказали о новых мошеннических схемах похищения денег у россиян Мошенники стали похищать деньги под предлогом активации самозапрета на кредит

Москва25 апр Вести.Дистанционные мошенники для обмана россиян стали использовать схемы с предлогом активации самозапрета на кредит, следует из документов МВД РФ, с которыми ознакомилось ТАСС.

По информации правоохранителей, жертве поступает СМС о якобы получении незаконного доступа к личному кабинету на портале "Госуслуги". Человек сразу же звонит в службу "техподдержки", который мошенники указывают. Там подтверждается якобы факт взлома, поэтому звонящего перенаправляют к "специалисту Центробанка".

Псевдофинансист выясняет информацию о накоплениях жертвы, запугивает заявками на большие займы и предлагает обновить пароль на "Госуслугах" и активировать самозапрет на получение кредитов отмечается в сообщении

После перевода для сохранности сбережений на "особые банковские счета" жертва теряет свои накопления.