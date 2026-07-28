МВД РФ: мошенники при манипуляции используют уловку с направлением на полиграф

Аферисты запугивают россиян уловкой о незаконном переводе и полиграфе МВД РФ: мошенники при манипуляции используют уловку с направлением на полиграф

Москва28 июл Вести.Мошенники, использующие дистанционные схемы обмана, начали применять новую уловку с полиграфом для манипуляции россиянами. Это следует из данных МВД России, которые есть в распоряжении ТАСС.

Злоумышленники убеждают жертв, что проверка на детекторе лжи необходима для подтверждения их непричастности к переводам средств на счет человека, подозреваемого в экстремизме.

В МВД рассказали, что аферисты под видом сотрудников социальной службы звонят потенциальной жертве и просят предоставить паспортные данные и другие сведения для "оформления денежных выплат". После этого разговор прерывается.

Вскоре поступает второй звонок, и мошенник уже выдает себя за специалиста службы безопасности. Он заявляет о взломе личного кабинета жертвы на портале госуслуг, что произошло из-за предоставленных ранее данных.

Потенциальной жертве говорят, что от ее имени был открыт банковский счет, с которого якобы выполнен перевод в пользу лица, фигурирующего в уголовном деле об экстремизме.

Испуганная возможностью стать участником уголовного дела, жертва начинает следовать указаниям мошенников. Они требуют снять все сбережения со счета и отправиться в другой город для прохождения полиграфической экспертизы, которая "подтвердит" невиновность жертвы. Мошенники зачастую сами покупают билеты и бронируют гостиницу, чтобы войти в доверие, продолжили в МВД.

На завершающем этапе жертву убеждают передать деньги для проверки в банке и ожидать в гостинице. В течение нескольких дней злоумышленники поддерживают контакт, придумывая различные предлоги для задержки. Затем общение становится все реже, и в итоге жертва получает сообщение с признанием в обмане и говорят, что деньги возврату не подлежат.

Ранее врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в интервью ИС "Вести" рассказал, что телефонные мошенники изменили стратегию в отношении детей и теперь используют не страх, а инфантилизм.