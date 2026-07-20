Москва20 июл Вести.Министерство внутренних дел России сообщило об изменении тактики дистанционных мошенников, которые теперь не ограничиваются хищением денежных средств, но и активно стремятся к установлению психологического контроля над потенциальными жертвами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Как пояснили в МВД, основной задачей мошеннических кол-центров становится как финансовая нажива, так и получение полного психологического доминирования над людьми для их дальнейшего вовлечения в преступную деятельность. Для достижения этой цели злоумышленники часто выдают себя за представителей правоохранительных органов.

По данным ведомства, мошенники могут сообщать жертвам о попытках оформить на их имя кредит или доверенность. Также аферисты используют угрозы, заявляя о якобы имеющемся обвинении в финансировании запрещенных организаций или информируя о компрометации личных данных жертвы, призывая "помочь следствию" под предлогом срочности и секретности. Такие действия направлены на дезориентацию человека и манипулирование его поведением.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин заявил, что процесс вербовки жертвы мошенниками похож на зомбирование – у человека полностью отключается центральная нервная система, а злоумышленники заставляют его быть в постоянном контакте с ним.