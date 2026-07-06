Москва6 июлВести.Поддельные аудио- и видеосообщения с голосом и лицом людей в режиме реального времени будут использовать мошенники в своих схемах обмана, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
В настоящее время особую тревогу вызывает набирающая обороты волна дипфейковсказали в пресс-центре
В ведомстве уточнили, что речь идет об оживлении фото, когда нейросеть анимирует фотографию, а также о дипфейке-маске и дипфейке-аватаре. Защитить себя от обмана можно. Нужно прервать разговор и перезвонить самому, не попасть в ловушку мошенников поможет бдительность и критическое мышление.