Росфинмониторинг предупредил о росте мошенничеств с применением дипфейка В Росфинмониторинге назвали тревожным рост популярности голосовых дипфейков

Москва19 мая Вести.Рост случаев использования голосовых и видео дипфейков в мошеннических схемах стал тревожной тенденцией, заявил статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, выступая на форуме парламентариев государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как передает ТАСС, Негляд отметил, что злоумышленники все чаще используют технологии искусственного интеллекта для создания поддельных голосов и видео.

Практически видеоизображение и голос любого человека можно так качественно и недорого воспроизвести, что 90% людей не смогут отличить сказал Негляд

Он добавил, что ИИ позволяет массово использовать фишинговые электронные письма, поддельные веб-сайты, рекламу в социальных сетях и мессенджера.

Ранее россиянам посоветовали придумать кодовое слово на случай экстренной ситуации. Семьям предложили договориться о "пароле", чтобы избежать обмана мошенниками.