Москва19 апрВести.Российским цифровым платформам и соцсетям следует в обязательном порядке внедрить специальную кнопку "Пожаловаться на дипфейк" (синтетически созданный аудиовизуальный контент). С соответствующим предложением выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.
Обращение по этому вопросу направлено на рассмотрение министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Прошу Вас рассмотреть … обязательное внедрение на отечественных крупных цифровых платформах и в социальных сетях отдельной кнопки "Пожаловаться на дипфейк" как самостоятельной категории обращенияприводит агентство фрагмент письма
Согласно предложению законодателя, жалобы на дипфейки должны рассматриваться в ускоренном порядке с приоритетной модерацией.
Кроме того, Чернышов предложил разработать механизмы взаимодействия с гражданами, персональные данные которых были использованы для создания подобного контента.
Вице-спикер Госдумы отметил, что с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и распространением генеративных моделей проблема дипфейков приобретает актуальность.
Созданные с помощью ИИ аудиовизуальные материалы используются не только в развлекательных целях, но и как инструмент дезинформации, мошенничества и репутационного давления, продолжил Чернышов.
Он подчеркнул, что существующие механизмы подачи жалоб в соцсетях и на цифровых платформах не учитывают специфику дипфейков.
Появление в законодательстве единого, понятного и быстрого инструмента, позволяющего предупредить пользователей, что контент является сгенерированным и может вводить в заблуждение, позволит повысить уровень цифровой безопасности граждан и снизить риски распространения недостоверной информации, заключил Чернышов.
Ранее парламентарий предложил ограничить в России работу онлайн-сервисов, использующих нейросети для генерации фальшивых изображений обнаженных людей.