В Госдуме предложили предусмотреть в соцсетях кнопку "Пожаловаться на дипфейк"

В соцсетях может появиться кнопка "Пожаловаться на дипфейк" с быстрой модерацией В Госдуме предложили предусмотреть в соцсетях кнопку "Пожаловаться на дипфейк"

Москва19 апр Вести.Российским цифровым платформам и соцсетям следует в обязательном порядке внедрить специальную кнопку "Пожаловаться на дипфейк" (синтетически созданный аудиовизуальный контент). С соответствующим предложением выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.

Обращение по этому вопросу направлено на рассмотрение министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Документ есть в распоряжении РИА Новости​​​.

Прошу Вас рассмотреть … обязательное внедрение на отечественных крупных цифровых платформах и в социальных сетях отдельной кнопки "Пожаловаться на дипфейк" как самостоятельной категории обращения приводит агентство фрагмент письма

Согласно предложению законодателя, жалобы на дипфейки должны рассматриваться в ускоренном порядке с приоритетной модерацией.

Кроме того, Чернышов предложил разработать механизмы взаимодействия с гражданами, персональные данные которых были использованы для создания подобного контента.

Вице-спикер Госдумы отметил, что с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и распространением генеративных моделей проблема дипфейков приобретает актуальность.

Созданные с помощью ИИ аудиовизуальные материалы используются не только в развлекательных целях, но и как инструмент дезинформации, мошенничества и репутационного давления, продолжил Чернышов.

Он подчеркнул, что существующие механизмы подачи жалоб в соцсетях и на цифровых платформах не учитывают специфику дипфейков.

Появление в законодательстве единого, понятного и быстрого инструмента, позволяющего предупредить пользователей, что контент является сгенерированным и может вводить в заблуждение, позволит повысить уровень цифровой безопасности граждан и снизить риски распространения недостоверной информации, заключил Чернышов.

Ранее парламентарий предложил ограничить в России работу онлайн-сервисов, использующих нейросети для генерации фальшивых изображений обнаженных людей.