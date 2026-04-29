В Госдуме предложили отменить запрет на использование ИИ в работах студентов

В ГД предложили разрешить использование ИИ при написании дипломов и курсовых В Госдуме предложили отменить запрет на использование ИИ в работах студентов

Москва29 апр Вести.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Рособрнадзор, предложив отменить в вузах "нулевой порог" использования искусственного интеллекта в работах студентов, пишет Telegram-канал Baza, приводя фрагмент обращения депутата.

Ранее сообщалось о массовых обращениях студентов в Минпросвещения с жалобами, что антиплагиат-сервисы "запутались" и помечают написанные студентами тексты как ИИ-контент. Студенты жалуются, что из-за ошибок антиплагиат-сервиса они не могут получить допуск к защите.

Депутат на фоне скандала направил предложение в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

Чернышов предложил убрать в университетах нулевой порог использования ИИ в работах и заменить его на адекватный, при этом обязать студентов цитировать нейросеть, если они используют её в своих текстах говорится в сообщении

По мнению Чернышова, также нужно установить единую процедуру апелляции для студентов, чьи дипломные и курсовые работы "не пропустили", ошибочно обвинив в использовании ИИ-контента из-за несовершенства систем антиплагиата.

Реализация данной меры позволит сохранить интеллектуальный и кадровый потенциал страны, укрепить доверие граждан к системе высшего образования и сформировать сбалансированный подход к регулированию использования ИИ в учебном процессе отметил депутат в своем предложении

Ранее руководитель блока поисковых сервисов и ИИ "Яндекса" Дмитрий Масюк сообщал ИС "Вести", что с помощью искусственного интеллекта студенты стали значительно быстрее ориентироваться в потоке информации.