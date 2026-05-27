В ЕР сообщили, что партия защитит права студентов по вопросу ИИ в образовании

"Единая Россия" намерена защитить права студентов по вопросу ИИ в образовании В ЕР сообщили, что партия защитит права студентов по вопросу ИИ в образовании

Москва27 мая Вести.Партия "Единая Россия" намерена встать на защиту прав студентов по вопросу использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании. Об этом сообщили на сайте партии.

Состоялся тематический круглый стол с участием преподавателей, студентов и экспертов. Поводом для встречи послужили обращения учащихся вузов, которые не могут сдать выпускные работы из-за якобы использования в них сгенерированных с помощью ИИ текстов.

"Единая Россия" защитит права студентов при использовании ИИ в образовании. Речь идет о применении искусственного интеллекта при подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ говорится в публикации

Как заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, данная встреча является сигналом для преподавателей о том, что в подобных вопросах должна быть организована комплексная работа, чтобы исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы.

В свою очередь глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что информационные системы могут быть дополнительным инструментом, но основную оценку должен давать преподаватель или комиссия. Вместе с тем он сообщил о росте доли студенческих работ, написанных с помощью ИИ.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин рассказал, что Совет по инновационному и технологическому развитию, в частности, работает над новой "Народной программой", в которой появится технологический раздел и глава, посвященная ИИ.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Фальков заявлял, что развитие ИИ может стать причиной отказа от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена.