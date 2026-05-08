Москва8 мая Вести.ЛДПР выступила с требованием пересмотреть работу системы "Антиплагиат" и принять меры против роста стоимости обучения в российских вузах. Об этом говорится в партийном пресс-релизе по итогам встреч депутатов и представителей ЛДПР со студентами в регионах перед летней сессией.

Основными темами обсуждения стали жалобы учащихся на ошибки алгоритмов, которые, по словам студентов, ошибочно определяют авторские работы как созданные с использованием искусственного интеллекта, а также увеличение расходов на образование.

В партии напомнили, что 6 мая ее председатель Леонид Слуцкий направил обращение в Минобрнауки России с требованием проверить систему "Антиплагиат" и защитить права учащихся.

Сегодня студенты сталкиваются сразу с двумя серьезными проблемами — несправедливой работой цифровых систем оценки и постоянным ростом стоимости образования. Люди должны получать знания, а не жить в страхе перед очередным повышением цен или ошибкой алгоритма приводятся в сообщении слова главы фракции ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области Владислава Атмахова

В ЛДПР заявили о необходимости проверки системы "Антиплагиат" со стороны Минобрнауки, разработки единых правил ее применения, а также расширения бесплатного доступа к проверкам для студентов.

Представители партии также обратили внимание на жалобы, связанные с ростом стоимости обучения и платными дополнительными проверками, подчеркнув, что образование должно оставаться доступным.