ЛДПР призвала ограничить комиссию маркетплейсов для российских продавцов до 20% Слуцкий призвал ограничить комиссию маркетплейсов для российских продавцов

Москва15 июн Вести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ограничить комиссию маркетплейсов до 20%. Соответствующее обращение он направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

Также он предложил сократить срок перечисления денег продавцам до 5 рабочих дней и запретить навязывание платных услуг.

ЛДПР предлагает запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги - их предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Также нужно пресечь включение в договоры между маркетплейсами и продавцами условия о комиссионном вознаграждении выше 20% стоимости реализованного товара. Кроме того, маркетплейсы должны перечислять деньги продавцам не дольше чем спустя пять дней с момента получения товара покупателем передает ТАСС слова Слуцкого

Согласно данным из обращения, комиссии для продавцов крупных онлайн-платформ выросли до 31-33% в 2026 году, что приводит к росту издержек для бизнеса и увеличению цен для покупателей.

Ранее Слуцкий заявил, что инвестиционная привлекательность России растет, что подтверждается визитами иностранных инвесторов.