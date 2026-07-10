В ЛДПР предложили отменить штрафы за авторизацию через иностранные сервисы ЛДПР: необходимо отменить штрафы за авторизацию с помощью зарубежных сервисов

Москва10 июл Вести.В России необходимо отменить штрафы за регистрацию на сайтах с помощью иностранного почтового сервиса или онлайн-платформы. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, недопустимо наказывать граждан за то, каким способом им комфортно авторизоваться на сайтах.

Статью 13.55 дополнить примечанием следующего содержания: "Примечания. Использование гражданином иностранного сервиса авторизации не образует состав административного правонарушения" говорится в законопроекте, текст которого имеется в распоряжении ИС "Вести"

Глава ЛДПР подчеркнул, что партия намерена добиться отмены "лишних барьеров" и сделать цифровую среду удобной для российских пользователей. Слуцкий заверил, что сегодня миллионы россиян используют привычные сервисы авторизации, чтобы быстро получить доступ к нужным услугам.

Если пользователь добровольно предоставляет данные и при этом утечки или неправомерного использования информации со стороны иностранного почтового сервиса или онлайн-площадки нет — вводить подобные запреты абсурдно сказал Слуцкий

На сегодняшний день штраф за нарушение правил авторизации для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 500 до 700 тысяч рублей.