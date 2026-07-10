Москва10 июлВести.Отменить штрафы гражданам, проживающим без регистрации по месту пребывания, предложили в России. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Уточняется, что в условиях высокой мобильности населения такая мера утрачивает актуальность, оставаясь пережитком советского прошлого. Она не способствуют ни раскрытию преступлений, ни обеспечению правопорядка.
Кроме того, законопроектом предусматривается отмена административной ответственности: по статье 19.15.1 КоАП РФ за проживание без регистрации по месту пребывания, которая утратила свое значение в условиях высокой мобильности населения и развития цифровых сервисов учета граждансказано в тексте законопроекта, который есть в распоряжении ИС "Вести"
Ранее ЛДПР призвала бесплатно предоставлять детское питание для детей до трех лет.