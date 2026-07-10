ЛДПР выступила за отмену штрафов гражданам, живущим не по месту прописки

ЛДПР предложила отменить штрафы гражданам, проживающим не по месту прописки ЛДПР выступила за отмену штрафов гражданам, живущим не по месту прописки

Москва10 июл Вести.Отменить штрафы гражданам, проживающим без регистрации по месту пребывания, предложили в России. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Уточняется, что в условиях высокой мобильности населения такая мера утрачивает актуальность, оставаясь пережитком советского прошлого. Она не способствуют ни раскрытию преступлений, ни обеспечению правопорядка.

Кроме того, законопроектом предусматривается отмена административной ответственности: по статье 19.15.1 КоАП РФ за проживание без регистрации по месту пребывания, которая утратила свое значение в условиях высокой мобильности населения и развития цифровых сервисов учета граждан сказано в тексте законопроекта, который есть в распоряжении ИС "Вести"

Ранее ЛДПР призвала бесплатно предоставлять детское питание для детей до трех лет.