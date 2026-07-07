Лидер ЛДПР Слуцкий предложил программу бесплатного питания для детей до трех лет

ЛДПР призвала бесплатно предоставлять детское питание для детей до трех лет Лидер ЛДПР Слуцкий предложил программу бесплатного питания для детей до трех лет

Москва7 июл Вести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением разработать федеральную программу бесплатного предоставления детям до трех лет специализированных продуктов детского питания.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении агентства.

ЛДПР предлагает разработать федеральную программу бесплатного и комплексного обеспечения детей в возрасте до трех лет специализированными продуктами детского питания сказано в обращении

Уточняется, что в качестве альтернативы Слуцкий предлагает установить единые минимальные федеральные гарантии предоставления детям раннего возраста специализированных продуктов питания. Так, регионы могли бы оказывать подобную поддержку как в виде продуктов, так и в виде денежных выплат, соответствующих фактической стоимости полноценного питания ребенка.

По словам парламентария, в настоящий момент обеспечение детей раннего возраста питанием относится к полномочиям субъектов РФ, из-за чего меры поддержки заметно различаются. Слуцкий считает, что обеспечение детей полноценным питанием не должно зависеть от финансовых возможностей региона или места проживания семьи.

Ранее съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии на предстоящие выборы в Госдуму.