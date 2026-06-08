В Госдуме предложили включить в ОМС детскую ортодонтию

В Госдуме предложили включить детских ортодонтов в ОМС В Госдуме предложили включить в ОМС детскую ортодонтию

Москва8 июн Вести.В Госдуме предложили закрепить в ОМС федеральный минимальный объем детской ортодонтической помощи для всех регионов. С такой инициативой выступили депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым.

Обращение, которое есть в распоряжении ТАСС, было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко​​​.

Представляется необходимым рассмотреть возможность закрепления федерального минимального гарантированного объема детской ортодонтической помощи в системе ОМС во всех регионах говорится в документе

В список могут войти профилактический осмотр врача-ортодонта, диагностика, составление плана лечения, изготовление базовых съемных ортодонтических аппаратов по медпоказаниям, а также их коррекция, активация и ремонт. Внедрять нововведение предлагается поэтапно — от анализа региональных практик до установления единых требований и контроля доступности помощи.

Как подчеркивают парламентарии, благодаря ранней диагностики и коррекции нарушений прикуса можно уменьшить риск развития более сложных патологий и снизить объем лечения в более старшем возрасте.

Кроме того, реализация инициативы, по мнению ее авторов, в частности, позволит снизить финансовую нагрузку на семьи.