Москва29 июнВести."Новые люди" предлагают во время школьных каникул дать возможность родителям переходить на удаленную работу. Об этом ИС "Вести" сообщила заместитель руководителя фракции в Госдуме РФ Сардана Авксентьева.
Корпоративная культура и правила поддержки семей с детьми – это отдельная тема работы партии и ее профессионального интереса, подчеркнула она.
У нас есть целый комплекс инициатив, и что-то из них продвигается, что-то пока еще в работе относительно работающих родителей. Одна из новых – это мы предлагаем все-таки во время школьных каникул дать возможность родителям, где это возможно, переходить на удаленную работу, чтобы в этот период семья, хотя бы в большем ее составе, находилась рядом друг с другомрассказала Авксентьева
Ранее депутаты от фракции "Новые люди" предложили закрепить в ОМС федеральный минимальный объем детской ортодонтической помощи для всех регионов.