"Новые люди" предлагают ввести удаленку для родителей во время школьных каникул

В Госдуме предложили ввести удаленку для родителей во время школьных каникул "Новые люди" предлагают ввести удаленку для родителей во время школьных каникул

Москва29 июн Вести."Новые люди" предлагают во время школьных каникул дать возможность родителям переходить на удаленную работу. Об этом ИС "Вести" сообщила заместитель руководителя фракции в Госдуме РФ Сардана Авксентьева.

Корпоративная культура и правила поддержки семей с детьми – это отдельная тема работы партии и ее профессионального интереса, подчеркнула она.

У нас есть целый комплекс инициатив, и что-то из них продвигается, что-то пока еще в работе относительно работающих родителей. Одна из новых – это мы предлагаем все-таки во время школьных каникул дать возможность родителям, где это возможно, переходить на удаленную работу, чтобы в этот период семья, хотя бы в большем ее составе, находилась рядом друг с другом рассказала Авксентьева

Ранее депутаты от фракции "Новые люди" предложили закрепить в ОМС федеральный минимальный объем детской ортодонтической помощи для всех регионов.