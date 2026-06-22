В Госдуму внесли инициативу о налоговом вычете за путевки в детские лагеря В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря

Москва22 июн Вести.Депутаты фракции "Новые люди" направили в правительство на заключение законопроект, который предусматривает введение налогового вычета за покупку путевок в детские летние лагеря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Инициатива предполагает внесение изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ. Авторы предлагают установить социальный налоговый вычет на расходы, связанные с приобретением путевок и оплатой услуг по организации отдыха и оздоровления детей до 18 лет.

Получить вычет можно будет при покупке путевки в лагерь, который входит в реестр организаций отдыха и оздоровления детей соответствующего субъекта РФ.

Согласно законопроекту, вычет будет распространяться на расходы на проживание, питание, культурно-досуговую, физкультурно-оздоровительную, воспитательную и другие программы смены. Также в него могут включить затраты на доставку ребенка к месту отдыха и обратно, если они входят в стоимость путевки или предусмотрены договором.

Если закон примут, он начнет действовать с 1 января 2027 года, но не раньше чем через месяц после официального опубликования.