Эксперт рассказал, как отправить ребенка в летний лагерь дешевле или бесплатно Эксперт Данилков: спрос на летние лагеря в РФ сохраняется устойчиво высоким

Москва27 мая Вести.При покупке путевок в детские лагеря отдыха действуют льготы для нескольких категорий семей. При этом есть ряд различий в компенсации путевок в зависимости от региона, сообщил ИС "Вести" председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков.

Что касается сферы детского отдыха, детских лагерей, то сохраняется устойчивый спрос родителей, ну и самих детей, естественно, на отдых в загородных детских лагерях, в центрах. Традиционно у нас здесь все поделено на две части. Это государственный заказ - путевки, которые по линии субъектов РФ, по линии муниципалитетов распределяются. И вторая часть - это коммерческая. Это путевки в частном порядке, реализуемые лагерями рассказал он

Возможности в каждом случае широкие, поскольку полномочия по детскому отдыху переданы в регионы, и регионы отвечают за финансирование данного направления.

И здесь у разных категорий семей существует разный вариант. Первый вариант – самый простой – купить путевку по коммерческой цене в тот лагерь, который выбрали. Второй вариант – это обратиться в местные органы, в муниципалитет на выделение ребенку путевки по специальной стоимости. В разных регионах это может составлять разную сумму. Допустим, в Новосибирской области у них идет компенсация путевки для каждого ребенка и родителя - семь тысяч рублей. Есть регионы [где] - 15 тысяч, есть где 20 тысяч. То есть все зависит от региона, в котором проживает ребенок, и не от муниципалитета. Это так называемые субсидированные путевки, но здесь есть тонкость, которую мы должны знать: количество этих путевок ограниченно, потому что бюджеты региональные имеют свои границы сказал Данилков

Могут также быть для детей предоставлены полностью бесплатные путевки в лагере.

Могут быть льготные путевки, допустим, по 10-20% от стоимости или полностью бесплатные путевки. Здесь подключаются органы социальной защиты, социальной поддержки населения. И все точно так же зависит от регионов. То есть основная нагрузка [в предоставлении компенсации] идет на конкретный регион добавил Данилков

Ранее сообщалось, что законопроект об организации отдыха и оздоровления детей находится в высокой стадии готовности.