Москва26 мая Вести.Законопроект об организации отдыха и оздоровления детей находится в высокой стадии готовности, рассказала председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью ИС "Вести".

Депутат отметила, что организация детского отдыха находится на строгом контроле в Госдуме, однако еще многое предстоит сделать по этому вопросу. Пока нет стратегического документа об организации отдыха и оздоровления детей, а также остается не выполненной рекомендация о газификации учреждений.

Мы уже близки к тому, чтобы вместе с правительством принять базовый закон об организации отдыха и оздоровления детей. Это была принципиальная позиция, поддержанная всеми фракциями, поддержанная вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Мы считаем, что это чрезвычайно важно и дали поручение сделать это правительству. Этот законопроект – в высокой стадии готовности, очень ждем, что он расставит смыслы, правила игры и станет понятно и детям, и родителям, как будет организована оздоровительная кампания сказала Останина

Открытие сезона детского отдыха произойдет неминуемо, однако депутат не может выразить большого оптимизма в части кардинальных перемен в сфере детского отдыха.