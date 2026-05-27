В ГД назвали "процедуры красоты", которые предлагают включить в ОМС для родивших Депутат Леонов предложил внести "процедуры красоты" в ОМС для родивших женщин

Москва27 мая Вести.В Государственной думе (ГД) постепенно приближаются к реализации инициативы по включению в полис обязательного медицинского страхования (ОМС) послеродовой реабилитации женщин. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья, замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Он обратил внимание, что уже отлажен процесс помощи женщинам до родов и после рождения ребенка.

Мне кажется, мы постепенно идем к реализации этой инициативы, потому что совсем недавно мы собирали клинических психологов, которые работают с женщинами, как раз беременными женщинами, женщинами, которые уже с детьми. И в этом плане у нас сейчас отлажен процесс психологической помощи женщинам и до родов, и после родов. И сейчас это входит в ОМС, у нас есть сотрудники в штате, и это все прописано в нормативных актах сказал Леонов

По словам депутата, женщины после родов нуждаются не только в психологической помощи, но и в возможности работы с тренером в спортзале с целью восстановить фигуру, проведении косметических процедур.

Мне кажется, они тоже должны быть в системе ОМС, и женщина должна восстановить свою красоту, так скажем, после такого очень важного дела и для семьи, и для общества. И в этом плане и пластические манипуляции, и операции тоже должны входить в ОМС. Сейчас ни косметология, ни пластика, ни какие-то услуги, так скажем, со стороны фитнеса, они в ОМС не входят, ни лечебной физкультуры [нет]. Но этим нужно заниматься, потому что должно быть четкое сопровождение женщины и до родов, и после родов. И женщина должна быть уверена, что она, дай Бог, родит хорошего, здорового ребеночка и останется красивой считает Леонов

Депутат отметил, что для реализации инициативы не требуется большого финансирования.

Не каждой женщине нужны соответствующие процедуры, хотя, может быть, все захотят. Но, тем не менее, в вопросе демографии, вопросе рождения детей фактически мы не должны жалеть на это денег. И в этом плане, конечно, необходимо изыскивать финансовые средства из бюджета. Я думаю, что при определенных решениях они будут изысканы заключил политик

Ранее заместитель главы Минздрава России Евгении Котовой сообщила, что в России до конца 2026 года планируется утвердить стандарт медицинской помощи женщинам в первые недели после родов.