Москва27 мая Вести.Медицинское сообщество России обеспокоено темой частных клиник, после посещения которых люди получают увечья. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья, замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Он обратил внимание, что уже выработан ряд действий, которые помогут решить проблемы в данной сфере.

Это очень больная тема. Очень обеспокоено медицинское сообщество по этому поводу. Недавно проводили большое совещание с участием главного дерматолога нашей страны Николая Николаевича Потекаева и выработали ряд решений, по крайней мере пока к которым мы будем двигаться, потому что здесь очень много проблем сказал Леонов

Депутат указал, что одной из проблем в данной отрасли является контрафактная продукция, которая бесконтрольно продается на маркетплейсах.

[Продавцы] подделывают документы, маркетплейсы не могут качество этой продукции оценить, но это не входит в их функции. И [стоит] вопрос бесконтрольной продажи тех медицинских изделий, которые используются для косметологических процедур… Поэтому сейчас [нужно] навести порядок в сфере медицинских изделий и фармпрепаратов. Может быть, будет определенный перечень препаратов, которые будут продаваться только юридическим лицам и которые имеют лицензию для этих процедур подчеркнул он

Еще один важный момент, на который обращают внимание в Госдуме, – компетенция людей, выполняющих медицинские процедуры, сообщил политик.

У нас, к сожалению, инвазивными косметологическими процедурами занимаются люди без медицинского образования. Вчера это был визажист, сегодня уже косметолог, причем косметолог, который делает инвазивные манипуляции, причем на дому — без лицензии. И вот здесь нужно повышать ответственность для таких людей и [повышать] ответственность за то, если они наносят серьезный вред здоровью пояснил депутат

По словам депутата, обсуждается вопрос создания реестра косметологов, которые имеют право и возможность выполнять косметические процедуры.

Любая женщина может открыть сайт ассоциации косметологов, где она может найти того или иного специалиста или не найти, по причине того, что у него просто нет на это никакого права делать, и он не аккредитован, и организация не говорит о том, что это хороший специалист. И в этом случае, если этого специалиста нет, лучше не идти к такому специалисту. А если есть, то, соответственно, можем довериться и с высокой вероятностью никаких осложнений не будет. И все те препараты, которые используются для этой манипуляции, они будут высокого качества заключил Леонов

С 1 марта в России стало обязательным для косметологов изучать протокол действий при реанимации. В рамках нововведений дистанционная переподготовка специалистов также запрещена.