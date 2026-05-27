ЛДПР: с вейпами бороться сложно, так как есть заинтересованный бизнес

Москва27 мая Вести.Борьба с вейпами затянулась из-за наличия заинтересованного бизнеса, который наживается на здоровье людей, заявил в интервью ИС "Вести" глава комитета Госдумы по охране здоровья, замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Он напомнил, что партия высказывала опасения по поводу вреда вейпов еще семь лет назад.

Есть заинтересованный бизнес, люди, которые наживаются на здоровье, особенно наших детей. Про взрослых мы в этом случае не говорим. Задача Государственной думы — ограничить наших детей от этой гадости. Потому что фактически в любом подземном переходе в Москве, в любом торговом центре куча точек продажи вейпов заявил Леонов

Табачные ларьки, по его словам, не соблюдают законодательство в плане ограничения продажи электронных сигарет: не следят за возрастными ограничениями, не используют специальные витрины.

Депутат также привел цифры: сегодня в РФ доступны 300 тысяч точек продажи табачной продукции, и большинство из них — магазины с вейпами.