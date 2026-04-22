Москва22 апр Вести.Депутат Госдумы РФ Евгений Попов прокомментировал британский законопроект, согласно которому продажа табака рожденным после 1 января 2009 года будет запрещена. Свое мнение парламентарий выразил в своем Telegram-канале, приведя примеры методов борьбы с курением других стран.

Парламентарий отметил, что, по данным ВОЗ, запрет или ограничения на курение в общественных местах введены в 79 странах мира. Число стран, регулирующих или запрещающих электронные сигареты, выросло с 122 в 2022 году до 133 в 2024-м, добавил Евгений Попов.

Нужно ли нам навсегда запретить продажу табака гражданам, родившимся, условно, после 2010-го? Или не сможем, как это часто бывает, проследить за исполнением? написал депутат

Ранее британский парламент утвердил "Закон о табачных изделиях и вейпах", запрещающий продажу никотиносодержащей продукции всем рожденным после 2008 года.

Также сообщалось, что законодатели Турции подготовили проект о полном запрете продажи табака и любой табачной продукции к 2040 году.