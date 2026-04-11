Власти Турции подготовили законопроект о полном запрете табака к 2040 году

Москва11 апр Вести.В Турции законодатели подготовили проект о полном запрете продажи табака и любой табачной продукции к 2040 году. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Документ разработан правящей Партией справедливости и развития и связан с курсом страны на евроинтеграцию, отмечается в публикации. В случае принятия меры затронут около 19 млн курильщиков.

Согласно законопроекту, с 1 января 2040 года производители, импортеры и продавцы табачной продукции будут штрафоваться на сумму от 1 до 5 млн турецких лир ($20-110 тыс.). Штрафы также предусмотрены для покупателей и владельцев таких изделий.

В перечень запрещенной продукции включат не только сигареты, но и электронные устройства, системы нагревания табака, а также любые изделия с никотином, включая синтетический, и даже имитирующие курение продукты.