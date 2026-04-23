Москва23 апрВести.Госдума рассматривает поправку в законопроект, согласно которой российские регионы смогут самостоятельно принимать решения о запрете к продаже вейпов. Об этом сообщил спикер законодательного органа Вячеслав Володин.
По его словам, врачи фиксируют увеличение случаев заболевания дыхательных путей почти на треть.
В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продаж и вейповнаписал Володин в своем канале в национальном мессенджере MAX
Принятие окончательного решения по поправке ожидается в мае.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын заявил, что строгий запрет на электронные сигареты и никотинсодержащие жидкости вызовет расширение рынка контрафактной продукции.