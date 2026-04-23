Москва23 апр Вести.Госдума рассматривает поправку в законопроект, согласно которой российские регионы смогут самостоятельно принимать решения о запрете к продаже вейпов. Об этом сообщил спикер законодательного органа Вячеслав Володин.

По его словам, врачи фиксируют увеличение случаев заболевания дыхательных путей почти на треть.

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продаж и вейпов написал Володин в своем канале в национальном мессенджере MAX

Принятие окончательного решения по поправке ожидается в мае.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын заявил, что строгий запрет на электронные сигареты и никотинсодержащие жидкости вызовет расширение рынка контрафактной продукции.