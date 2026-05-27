В Госдуме планируют экспериментально запретить вейп в регионе РФ Депутат Госдумы Леонов рассказал о мерах борьбы с вейпами

Москва27 мая Вести.В конкретном регионе РФ планируют в виде эксперимента ввести запрет продажи вейпов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья, замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Он отметил, что сегодня меняется система регулирования табака. Планируется ограничение продажи табачных изделий без лицензии.

Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на решение. По крайней мере, возможность запрета вейпов в том или ином регионе по решению руководства региона будет введена. И регионы этого ждут заявил Леонов

Ограничение хотят ввести в качестве эксперимента на несколько лет. Если он окажется удачным, то запрет введут на всей территории России, добавил он.