Депутат Леонов: нужно жесткое наказание для тех, кто нападает на медиков ЛДПР предлагает ужесточить наказание за нападение на медработников

Москва27 мая Вести.В России должна быть ужесточена ответственность за нападение на медицинских работников. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава комитета Госдумы по охране здоровья, замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов.

По его словам, усиление ответственности за нападение на медиков - очень важный вопрос, и фракция ЛДПР в Госдуме отстаивает именно эту позицию.

Мы считаем, что наказание для тех, кто нападает на медицинских работников, должно быть более жестким. Потому что они находятся при исполнении своих служебных обязанностей, они рискуют жизнью, потому что, когда скорая помощь выезжает на выезд, доктора и медицинские сестры, фельдшеры и водители скорой помощи - они не знают, что их ждет. Там могут быть разные ситуации, и, к сожалению, иногда серьезные проблемы возникают - вплоть до нападения. То же самое и участковые терапевты, которые посещают людей на дому и иногда тоже попадают на агрессию, на определенные физические воздействия, потому что человек бывает в аффекте, он даже сам не соображает, что он делает подчеркнул Леонов

То же самое нередко происходит и в приемных отделениях стационаров, отметил Леонов.

Поэтому люди, граждане Российской Федерации, должны знать, что если они какое-то физическое насилие применят к медицинским работникам, то ответственность будет очень серьезная подчеркнул замглавы фракции

В ЛДПР считают, что нужно приравнять наказание за нападение на медиков к ответственности за нападение на полицейских.

К сожалению, мы пока получаем отрицательные отзывы со стороны правительства, так как принято говорить, что тогда надо и учителям сделать, и другим сотрудникам, которые при исполнении находятся, других профессий, потому что они тоже могут столкнуться с физическим насилием, и так далее. Но мы считаем, что медики – это отдельная категория. И, конечно, мы в ЛДПР будем бороться за то, чтобы наказание для тех, кто нападает на медицинских работников, было жесткое подытожил Леонов

Ранее полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в нападении на медицинскую сестру в больнице в Орске.