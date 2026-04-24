Депутат Хамзаев: наказания за нападения на медиков должны быть ужесточены

Москва24 апр Вести.Уголовная ответственность за посягательства на жизнь и здоровье медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей должна быть ужесточена, считает депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Соответствующее предложение было направлено на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой, оно оказалось в распоряжении агентства РИА Новости.

Учитывая исключительную важность труда медицинских работников и их роль в обеспечении национальной безопасности и благополучия граждан, предлагаем рассмотреть возможность ужесточения уголовной ответственности за посягательство на жизнь и здоровье медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей говорится в документе

По мнению парламентария, наказание за подобные преступления должно быть сопоставимо с ответственностью за нападение на сотрудников правоохранительных органов. В тексте также подчеркивается, что рост нападений на медиков негативно влияет на систему здравоохранения, включая отток кадров и снижение качества помощи.

Поводом для обсуждения, в частности, стал инцидент в Махачкале, где мужчина напал на врачей Республиканской клинической больницы имени Вишневского, ранив травматолога и хирурга ножом​​​.