Напавший на врачей в больнице Махачкалы заявил, что не хотел никого убивать

Москва24 апр Вести.Мужчина, задержанный за нападение с ножом на двух врачей в больнице Махачкалы, на допросе заявил, что не хотел никого убивать. Видео с признательными показаниями опубликованы в Telegram-канале руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой.

Жизни лишать не хотел... Я его (хирурга. — Ред.) ранил ножом…в шею сказал он

По словам задержанного, второй врач бросился на него сзади и начал бить, когда он напал на его коллегу, в результате чего также получил удар ножом.

Поводом для нападения послужил инцидент, который произошел с матерью мужчины около месяца назад, когда он привел ее на обследование, однако врач-хирург не принял пациентку, в связи с чем нанес оскорбление.

В день нападения задержанный, с его слов, сопровождал в медучреждение брата, который травмировался при падении с лестницы.

Вечером 23 апреля 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района в Республиканской клинической больнице им. Вишневского нанес дежурным хирургу и травматологу ножевые ранения. Нападавшего помогли задержать посетители медучреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Жизни травматолога в настоящее время ничего не угрожает, состояние хирурга оценивается как критическое.

Известно, что нападавший около 1-2 месяцев употребляет мефедрон. У него также имеются двое детей — девочка, 4 лет, и мальчик, 2,5 года.